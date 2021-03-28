عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد اجتماع رجال الدين والمؤمنين من الروم الكاثوليك في وقت مبكر من يوم الأحد في كنيسة القيامة بالقدس للاحتفال بأحد الشعانين، قبل الأسبوع المقدس الذي يسبق عيد الفصح.



وترأس بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، صباح اليوم الأحد، قدّاس أحد الشعانين الاحتفالي في كنيسة القيامة، بالبلدة القديمة في مدينة القدس.



وشارك في القداس الذي أقيم أمام «القبر المقدس» لفيف من الأساقفة والكهنة، بحضور حشد من الرهبان، والراهبات وعدد محدود من المصلين، بسبب جائحة كورونا.



وانطلقت بعد ظهر اليوم مسيرة الشعانين التقليدية، من كنيسة «بيت فاجي» وصولا إلى كنيسة القديسة حنة «الصلاحية» داخل أسوار البلدة القديمة، بعدها تقام صلاة خاصة يترأسها البطريرك بيتسابالا.





