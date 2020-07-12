التايمز: السلطات الإيرانية تفرض على المجتمع الإنترنت الحلال

قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إن إيران ستخفي قريبا ما تبقى من ملامح الحرية في ممارسة استخدام الإنترنت بعد الاتجاه لفرض فكرة ”الإنترنت الحلال“ تحت مسمى الحفاظ على قيم الدولة الإيرانية.

وتحظر إيران مواقع مثل ”تويتر“ و“فيسبوك“ بينما يظل ”إنستجرام“ أحد القنوات القليلة التي يمكن للشباب الاتصال عبرها بشكل مباشر وحر مع العالم الخارجي.

ومع ذلك يبدو أن هذا الهامش الضئيل من الحرية المتاح عبر هذا الموقع في طريقه للانتهاء، بحسب الصحيفة.

وتتجه إيران لمنع مواقع مثل ”إنستجرام“ و“جوجل“ وسيقتصر الاستخدام على المواقع البديلة التي تتيحها الدولة فقط.

وأوضحت ”التايمز“ أن إيران تعمل في الوقت الحالي على تقييد مواطنيها عبر فكرة ”الإنترنت الوطني“ والذي تتيحه الدولة فقط للأشخاص داخل البلاد ضمن خطة التحكم في الإنترنت ومراقبة المستخدمين من قبل سلطات النظام.

ونقلت الصحيفة عن إحدى مؤثرات الإنترنت في طهران غونشي أوستوفارنيا والتي تنشر محتوى بالفيديو عن الطبخ والتجميل وحقوق المعاقين، قولها إن غلق إنستغرام أصبح ”مجرد مسألة وقت“.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب الاتجاه الجديد للتضييق على مستخدمي الإنترنت في إيران، سيتعين على الصحفيين والأطباء التقدم بطلب إلى الدولة للحصول على إذن لاستخدام المواقع العالمية بما في ذلك يوتيوب وفيسبوك وهو ما قالت عنه الصحيفة إنه ”سيؤسس مجتمعا بمستويين“.

وتعود فكرة الإنترنت الوطني في إيران إلى عام 2005، الذي شهد الحكم الشعبوي المحافظ للرئيس محمود أحمدي نجاد، ومع ذلك بدأ تشديد ضوابط الإنترنت بعد الحركة الخضراء عام 2009، عندما اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد ومن وقتها، تبنى المسؤولون فكرة الإنترنت ”الحلال“.

وأضاف رشيدي في تعليقه للصحيفة أن ”النظام يخطط لتقليص الحركة الدولية داخل إيران، لذا لديهم خطة لتشجيع الناس على استخدام الخدمة المحلية“.

وبين أنه ”سيكون لديهم صلاحية كاملة للاطلاع على جميع البيانات داخل الدولة“.

وأكد الرشيدي أن ”إيران كانت في طليعة الدول التي طبقت الرقابة على الإنترنت وهو ما ساعد في دمج وصقل سياسات الصين وروسيا حول هذا الأمر“.