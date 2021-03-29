مسئول سابق بقناة السويس: سيناريو تفريغ السفينة الجانحة جزئيا قد يستغرق 10 أيام

- لو استمرت عمليات التكريك أسفل مقدمة السفينة الجانحة منذ الجمعة الماضية لنجحنا في مهمة تعويم السفينة

قال المهندس وائل قدور، خبير النقل البحري وعضو مجلس إدارة قناة السويس السابق، إنه لو استمرت عمليات التكريك أسفل مقدمة السفينة الجانحة منذ الجمعة الماضية لنجحنا في مهمة تعويم السفينة.

واستطرد في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديد، قائلًا: «لكن حدث نوع من الاستعجال لإخلاء القناة لكن على أية حال اليوم هم يستكملون عمليات التكريك وأتوقع أنه في الثانية أو الثالثة فجر اليوم ستكون العملية تمت بنجاح».

وتابع: «كان المفترض أن تستكمل عمليات التكريك الذي بدانا يوم الجمعة وأدى لازاحة 17 ألف متر من الرمال، لكنها توقفت وبدأت عملية القطر لكن مع استكمال التكريك اليوم نجحنا في إزاحة 27 ألف متر ومن ثم لو كان التكريك استمر على مدار 48 ساعة الماضية لكانت تمت العملية بنجاح.. ولكن وصول القاطرتين مهم في سرعة إنجاز العملية».

وذكر أنه من الممكن حدوث تلفيات في السفينة الجانحة أثناء عمليات القطر، متابعًا: «الاحتمالات قائمة لكن يمكن السيطرة عليه ومايهمنا الآن هو إخلاء القناة حتى تستكمل عمليات الإبحار.. ولدينا أسطول خاص بالصيانة والإصلاح إذا حدث شيء ومشكلة هذه السفينة أنها تعتبر من السفن العملاقة تحمل 18 ألف حاوية ونتيجة سرعة الريح وارتفاع الحاويات فوق سطح الباخرة ومن ثم تكون المناورة في هذا الوقت صعب حيث تحتاج لاحترافية عالية».

واختتم «في النهاية وبعد نتيجة التحقيقات سنعرف ماذا حدث؟ وماهي الأسباب التي أدت للحادث».

وأكد أن «تفريغ السفينة الجانحة جزئياً حتى يتم تعويمها يستغرق 10 أيام بالإمكانيات الموجودة في قناة السويس.. وأزمة سفينة إيفر جيفين تتحمل خسائرها الشركة التي تضررت بها قناة السويس».