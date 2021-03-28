 مقتل عسكريين باشتباكات مع ميليشيا ماي ماي شرقي الكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
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مقتل عسكريين باشتباكات مع ميليشيا ماي ماي شرقي الكونغو الديمقراطية

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 9:36 م | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 9:36 م

قال نائب رئيس بلدية بوتيمبوباتريك تسيكو شرقي الكونغو الديمقراطية إن رجال ميليشيا "ماي ماي" شنوا هجوما على مركز للعلاج من فيروس "إيبولا" عند المدخل الشمالي لمدينة بوتيمبو؛ مما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين.

وذكرت الإذاعة المحلية أن المسئول الكونغولي الذي انتقل على الفور إلى مكان الحادث ويُدعى باتريك تسيكو أدان بشدة هذا الهجوم الذي أودي بحياة عنصرين من قوة الشرطة خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر الميشليا الإرهابية، مشيرا إلى أن أحد أفراد ميليشيا "ماي ماي" سقط أثناء تبادل إطلاق النار.

وأوضح باتريك تسيكو أنه عقب هذا الهجوم، تم اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة انعدام الأمن، الذي بدأ يستشري في محيط بلدة بوتيمبو، داعيا جميع السكان إلى مزيد من التعاون مع السلطات المحلية للقضاء على "أعداء السلام".

يُشار إلى أن "ماي ماي كاتا كاتانجا" هي مجموعة من المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تدعم انفصال مقاطعة كاتانجا، و"كاتا كاتانجا" تعني "انفصال كاتانجا" باللغة السواحلية، وتشير التقديرات أنه في ذروه عام 2013، بلغ عدد المتمردين في كاتا كاتانجا حوالي 3000 شخص.

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