عرض الفيلم الروائي «إفعل شيئا يا حامد» بساحة الأوبرا الإثنين المقبل

يعرض الفيلم الروائي القصير (إفعل شيئا يا حامد)، بساحة أوبرا القاهرة بعد غد الإثنين، ضمن سلسلة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة الفائزة بالدورة الثالثة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية التي اختتمت مؤخرا بمسرح الجمهورية.

يبدأ عرض فيلم (إفعل شيئا يا حامد) في الساعة السادسة من مساء بعد غد، وهو حاصل على جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول كأفضل فيلم عن فئة الأفلام الروائية القصيرة بالدورة ال 23 من المهرجان القومي للسينما، وسبق وأن شارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وكان أبرزها مهرجان (دكا) الدولي للأفلام القصيرة والمستقلة ببنجلاديش، ومهرجان "مصر دوت بكرة" للأفلام القصيرة بالقاهرة، وجرى منح بطل العمل محمود الوكيل على جائزة أفضل أداء تمثيلي عن دوره.

والفيلم تأليف وإخراج سيد عمر، وتدور أحداثه حول رجل يدعى "حامد" في منتصف الثلاثينيات يعيش بمفرده في شقته منعزلا فيها بشكل شبه تام عن العالم الخارجي، حتى تأتي جارته التي لم يتعامل معها من قبل طالبه منه مساعدتها في حل مشكلتها مع زوجها؛ وهو الأمر الذي يفرض على حامد الخروج من تلك العزلة والتعامل مع الأخرين،من بطولة محمود الوكيل وإنجي كمال ومعتز عمر ،وشادي عبد الرحمن،وحنان هاشم.