 تعليم الوادى الجديد يشارك في مسابقة المجال الصناعى على مستوى الجمهورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعليم الوادى الجديد يشارك في مسابقة المجال الصناعى على مستوى الجمهورية

عمرو بحر:
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 12:08 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 12:08 ص

قال سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، إنه تم استقبال وفد أسرة المجال الصناعى بقطاع تعليم المحافظة قبل المغادرة لتمثيل القطاع بمسابقة المجال الصناعى على مستوى الجمهورية، والتى تأتى تحت عنوان دور المرأة المصرية فى النهوض بالصناعات اليدوية.

وأضاف النيلي أن المسابقة تستهدف اختيار أفضل مشغولة على مستوى الجمهورية، حيث إن المنتج يدوى لا دخل للميكنة فيه من خامات المجال الصناعى ومطعم بالإكسسوار والقشرة ويحتوى على دائرة كهربائية وأخرى إلكترونية، ويشارك قطاع تعليم المحافظة بمجموعة من المشغولات.

وأشار إلى أهمية الصناعات اليدوية والتى تعد نواة أساسية لدفع عجلة الإنتاج وتراثا وطنيا لا بد من الحفاظ عليه.

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