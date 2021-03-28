 الزمالك: نسعى لإسعاد الجماهير في قمة السلة أمام الأهلي - بوابة الشروق
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الزمالك: نسعى لإسعاد الجماهير في قمة السلة أمام الأهلي

علي البحيري
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 5:12 م | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 5:12 م

أكد سمير جودة مدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، أن الفريق مستعد لمواجهة القمة أمام الأهلي.

ويستضيف الفريق نظيره الأهلي يوم الإثنين المقبل، في الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري السوبر.

وقال جودة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أنه شارك أمام الأهلي في أكثر من مباراة سواء كلاعب أو مدرب، وحقق الفوز في معظمها.

وأضاف إن لاعبي الفريق مستعدون لتقديم عرض قوي يليق باسم نادي الزمالك وبإمكانياتهم الفنية والبدنية، مشيرا إلى أن هدفهم تحقيق الفوزلإسعاد الجماهير.

يذكر أن الفريق فاز على طلائع الجيش بنتيجة 72-60، في اللقاء الذي أقيم على صالة ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوريالسوبر.


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