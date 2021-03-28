فتح باب التقدم لجوائز أفضل رسالة ماجستير ودكتوراة بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، فتح باب التقدم للحصول على جوائز أفضل رسالة ماجستير أو دكتوراة وعددها 12 جائزة مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، وذلك اعتبارًا من أول إبريل المقبل حتى نهايته 2021.

وقال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن القطاعات الثلاثة تتضمن القطاع الأول العلوم الطبية، جائزتان للماجستير، وجائزتان للدكتوراة للمتقدمين من كليات (الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض)، والقطاع الثاني العلوم الإنسانية جائزتان للماجستير وجائزتان للدكتوراة، للمتقدمين من من كليات (الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية)، والقطاع الثالث العلوم الأساسية والهندسية والزراعية، جائزتان للماجستير، وجائزتان للدكتوراه للمتقدمين من كليات (العلوم والهندسة والزراعة).

وأضاف أن قيمة كل جائزة بالنسبة لرسالة الدكتوراه 10 آلاف جنيه، وشهادة تقدير، وقيمة كل جائزة بالنسبة لرسالة الماجستير 8 آلاف جنيه وشهادة تقدير، على أن تقوم كل كلية بترشيح رسائلتي ماجستير، ورسائلتي دكتوراة (ثمانية نسخ باللغة العربية والإنجليزية وكذلك نسخة إلكترونية من كل رسالة)، على أن يتم التقديم عن طريق الكلية وتسلم النسخ إلى إدارة البعثات بالجامعة.