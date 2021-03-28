قادة نيويورك يوافقون على تقنين استخدام القنب بالولاية الأمريكية

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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو وزعيمة الأغلبية بمجلس شيوخ الولاية أندريا ستيوارت كوزينز ورئيس جمعية الولاية كارل هياستي عن اتفاق على تشريع يقنن استخدام البالغين للقنب في الولاية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد ، قال مكتب كومو في بيان إن مشروع القانون سينشئ مكتبا لإدارة القنب لوضع إطار تنظيمي شامل يغطي استخدامات البالغين للقنب واستخداماته الطبية.

كما سيوسع مشروع القانون من برامج الولاية الحالية للاستخدامات الطبية للماريجوانا والقنب .

ومن المتوقع أن تصل قيمة الضرائب المحصلة إلى 350 مليون دولار سنويا، ويمكن أن توفر من 30 إلى 60 ألف وظيفة.

ويوفر التشريع ترخيصا لمنتجي الماريجوانا وموزعيها وتجارها وعاملين آخرين في سوق القنب.