وزيرة البحث العلمي الألمانية تثبط توقعات بتطوير سريع لأدوية جديدة ضد كورونا

ثبطت وزيرة البحث العلمي الألماني أنيا كارليتسيك الآمال المعلقة على تطوير سريع لأدوية جديدة ضد فيروس كورونا المستجد.



وقالت كارليتسيك لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لا يمكننا توقع معجزة خلال الشهور القادمة.. على الأرجح لن يكون هناك حبة واحدة ضد كورونا".



ولكنها أشارت إلى أن هناك كثيرا من البوادر الواعدة، وقالت: "لن يفشل تطوير علاجات ناجعة بسبب بالمال"، لافتة إلى أنه دون تطوير أدوية خاصة، لما أمكن مساعدة مرضى كوفيد 19 الذين يعانون من مسارات مرضية صعبة بشكل أفضل كثيرا اليوم عما كان عليه الوضع في بدء تفشي الفيروس.