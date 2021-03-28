النمسا تبدأ إغلاقا مشددا بمناسبة عطلة عيد الفصح للسيطرة على كورونا

أكد ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي أن البلاد بدأت اليوم الأحد إغلاقا مشددا بمناسبة عطلة عيد الفصح بهدف السيطرة على معدل الإصابات المرتفع بوباء كورونا وهو ما أدى إلى وصول الطاقة الاستيعابية في وحدات العناية المركزة في المستشفيات إلى المستويات القصوى.

وقال أنشوبير، في تصريحات له اليوم، إنه سيتم تمديد قيود الخروج والتي أقرها البرلمان النمساوي حتى 6 أبريل المقبل وستكون القيود على مدار الساعة في الولايات الشرقية الثلاث وهي فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند بسبب متوسط الإصابات المرتفع للغاية.

وأضاف أنه في الولايات الفيدرالية الست المتبقية سيكون البقاء في المنزل من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.

وذكر الوزير أن الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات ستنفد قريبا إذا ظل معدل الإصابة دون تغيير ولمنع ذلك سيتم فرض ما يسمى بـ"راحة عيد الفصح" حتى 6 أبريل المقبل بهدف الحد من الاتصالات الاجتماعية بشكل شامل قدر الإمكان.