مقتل 11 شخصا في انفجارين بأفغانستان

قالت وزارة الشرطة الأفغانية اليوم الأحد إن قنبلة في إقليم خوست أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل من ضمنهم خمسة أفراد من مديرية الأمن الوطني (المخابرات).

ونقلت وكالة أنباء خامة برس في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها إن الانفجار أصاب ما لا يقل عن ثمانية اشخاص، مشيرة إلى أن دراجة نارية تم تلغيمها قبل نسفها بالقرب من ميدان مجاهد بالمدينة. وتم نقل كل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم.

وقالت الوكالة إن انفجارا آخر وقع في إقليم لغمان بعد ظهر اليوم وأسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.