 الشيشيني: مباراة جزر القمر ستكون الأصعب للبدري مع المنتخب.. والزمالك يعاني ماليا - بوابة الشروق
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الشيشيني: مباراة جزر القمر ستكون الأصعب للبدري مع المنتخب.. والزمالك يعاني ماليا

محمود عيسى
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 3:43 م | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 3:43 م

يرى سامي الشيشيني المدرب السابق للزمالك، بأن مباراة المنتخب أمام جزر القمر ستكون الأصعب لحسام البدري في مشواره مع الفراعنة.

ويلعب منتخب مصر مساء غدًا الإثنين على ستاد القاهرة الدولي ضد جزر القمر، ضمن الجولة الأخيرة من مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب مصر رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون 2022 بعد تعادله في نيروبي بالجولة الخامسة أمام كينيا بنتيجة 1 - 1 .

وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد:" أداء المنتخب أمام كينيا ظهر بدون تجانس ولا ترابط بين اللاعبين أو الخطوط، ولكن هذا في ظل عدم خوض الفراعنة لمباريات ودية".

وأضاف:" الهدف المطلوب تحقق وهو التأهل لأمم إفريقيا، أرى أن مباراة جزر القمر ستكون الأصعب للبدري خاصة وأنه سيكون أمام أمرين تقديم مباراة قوية وفي نفس الوقت إشراك عدد من اللاعبين لاكتسابهم الخبرات الدولية".

وانتقل الشيشيني للحديث عن مستوى الزمالك في الوقت الراهن.. قائلًا:" اللجنة المؤقتة التي تدير النادي تفتقد للخبرات الكروية بسبب الأزمات المالية التي تحاصر النادي من كل الاتجاهات وهو ما يؤثر بالسلب على فريق كرة القدم".

ويستعد الزمالك للسفر إلى الجزائر لمواجهة فريق مولودية الجزائر يوم 3 من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


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