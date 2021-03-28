الزمالك يكرر سيناريو تونس والسنغال قبل مواجهة مولودية الجزائر

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أعلن نادي الزمالك سفر حمادة الدالي، إداري الفريق الأول لكرة القدم للجزائر غدًا الإثنين للترتيب لإقامة بعثة الفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر.

ويقوم الدالي بحجز فندق إقامة الفريق خلال تواجده بالجزائر، ووضع الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وتعذر سفر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك للجزائر رفقة حمادة الدالي بسبب ارتباطه بمؤتمر طبي، على أن يرافق بعثة الفريق التي تغادر القاهرة مساء الخميس المقبل متوجهة للجزائر.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الدالي قد رافق طبيب الزمالك في رحلتي السنغال وتونس للتنسيق بشأن إقامة وترتيبات الإجراءات الوقائية في البلدين قبل مواجهتي تونجت السنغالي والترجي التونسي في الجولتين الثانية والثالثة لدوري الأبطال.