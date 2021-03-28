مدرب سلة الزمالك يكشف سبب غياب الإسباني أوجستي عن قيادة التدريبات

كشف ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن سبب غياب أجوستي بوش المدير الفني للفريق عن التدريباتخلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد الوهاب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن المدير الفني يعاني من وعكة صحية تسببت في غيابه عن الفريق في الآونةالأخيرة، مشيرا إلى أن غياب أجوستي عن التدريبات لن يؤثر على استعدادات الفريق، خاصة وأنه على تواصل دائم مع الجهاز الفني، ويتابعالتدريب عن طريق “الفيديو”.

وأضاف ياسر عبد الوهاب، أن غياب الرباعي هيثم السحراتي ومحمد حجازي وأدهم عصام وأحمد جمال لن يؤثر سلبيا في ظل تواجد البديلالجاهز، مؤكدا أن جميع اللاعبين يتدربون بجدية وحماس لمواصلة النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.

وعن مباراة الفريق القادمة أمام الأهلي أكد ياسر عبد الوهاب أن مباريات القمة بين الزمالك والأهلي لها طابع خاص حتى وإن كانت مباراة ترتيبية.

وتابع أن مواجهة الأهلي دائما ما تلعب بطريقة وفكر تكتيكي مختلف عن باقي مباريات البطولة، مشيرا إلى جاهزية جميع اللاعبين لتقديم عرضقوي يليق بإسم نادي الزمالك، وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير ومجلس الإدارة.