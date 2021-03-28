وقوع قتلى إثر تحطم طائرة مدنية في المكسيك

قالت صحيفة "لا جورنادا" المكسيكية، إن طائرة من طراز "سيسنا" ذات محركين، سقطت وتحطمت فى ولاية سونورا المكسيكية، وأسفر الحادث عن مقتل 6 أشخاص.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحادث وقع بعد ظهر يوم 27 مارس بالتوقيت المحلي، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت أن الطائرة التي كانت تقل 7 أشخاص، انطلقت من مدينة هيرموسيلو متجهة إلى توكسون بولاية أريزونا الأمريكية، وسقطت بعد وقت قصير من الإقلاع.

وقالت السلطات المحلية، إن الحادث أسفر عن مقتل نائب وزير التنمية الاقتصادية في ولاية سونورا، وكذلك والدته.

ونجا من الحادث، شخص واحد من الذين كانوا على متن الطائرة، وهو يتلقى الآن، العلاج الطبي.