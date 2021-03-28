الخارجية اليمنية: الاستجابة للمبادرة السعودية خطوة مهمة نحو تحقيق السلام المستدام



ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركنج، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وسبل إنجاح المبادرة السعودية والجهود الدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام المستند لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.



ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، اليوم الأحد، جدد وزير الخارجية، في اللقاء، حرص الحكومة اليمنية على إنهاء الحرب، مؤكدًا أن الدعم والاستجابة للمبادرة السعودية خطوة مهمة نحو تحقيق السلام المستدام في اليمن.



وأشار إلى استمرار التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي في عموم الجبهات ولاسيما في مأرب، قائلًا إن الجيش اليمني استطاع تحويل المنطقة لنقطة انكسار لمشروع إيران في المنطقة.



من جهته، ثمن المبعوث الأمريكي استعداد الحكومة اليمنية للالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية، وإعطائها الأولوية للوضع الإنساني، مؤكدا سعي بلاده للدفع قدما بعملية السلام في اليمن في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، وبالتزامها بأمن واستقرار ووحدة اليمن.