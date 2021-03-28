قال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن الجهود مستمرة على مدار 24 ساعة، لتقليل المدة الزمنية في التعامل مع السفينة الجانحة وإعادة المجرى الملاحي للعمل مرة أخرى، لافتًا إلى الاستعانة بالقاطرات والكراكات في أعمال التكريك والشد والجذب.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن عمل الكراكات يستمر لمدة 12 ساعة والقاطرات 12 ساعة أخرى، مشيرًا إلى انضمام قاطرة هولندية أخرى بقوة شد 85 طنًا اليوم بعد الظهر.

وأكد أن الهيئة تستعين بالخبرات الدولية في التعامل مع السفينة البنمية الجانحة، قائلًا إن الفريق المتابع لعملية الإنقاذ هولندي، ويتبع لواحدة من أفضل شركات الإنقاذ عالميًا.

وذكر رئيس هيئة قناة السويس أن الجهود أسفرت أمس للمرة الأولى عن إزاحة السفينة بمقدار 4 أمتار في مقدمة السفينة، مؤكدًا أنها أدت إلى تحرك المياه بشكل بسيط وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا.

وأوضح أن المد الواقع في العاشرة والربع من مساء أمس السبت، بطول 2 متر ساعد على إزاحة السفينة بمقدار 4 أمتار، معلقًا: «نستغل المد والجزر والتيار لإنجاح العملية في أقل وقت».

وتعرضت السفينة البنمية للجنوح، والتي تتبع الخط الملاحي «EVER GREEN»، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وتعبر ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، وتسببت العاصفة الترابية وسرعة الرياح التي بلغت 40 عقدة، في انعدام الرؤية وفقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها عند المدخل الجنوبي للقناة.