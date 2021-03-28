الصين تحذر من تداول معلومات مضللة بشأن برامج التعليم الخاص

حذرت وزارة التعليم الصينية، من تداول معلومات غير مصرح بها ومضللة بشأن برامج للتعليم الخاص بعد المدرسة، وذلك بعد حدوث تراجع في الأسهم والسندات المتعلقة بقطاع التعليم.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد، أن التراجع الذي حدث أمس الاول الجمعة، جاء بسبب شائعات بشأن فرض قيود جديدة على قطاع التعليم في البلاد.



وأرجعت وسائل الإعلام الصينية التراجع الذي طال الاسهم والسندات، إلى التكهنات التي يتم تداولها عبر الإنترنت بأنه من المقرر أن يخضع مقدمو خدمات التعليم في بكين وشنغهاي، لقيود من حيث الوقت والسعر.



ومن جانبها، ردت وزارة التعليم على الشائعات قائلة إنها تنظم برامج للتعليم على أساس منتظم بعد فترة المدرسة، بحسب ما ورد في بيان على حسابها على موقع "ويبو" أمس السبت