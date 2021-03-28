سوريا تسجل 11 وفاة و155 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 115 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 18356 شفيت منها 12257 وتوفيت 1227 حالة.

إلى ذلك، أعلن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا خلال اجتماعه اليوم "تحويل مشفى جراحة القلب في دمشق لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا على أن يتم استقبال مرضى القلب في كل من مشفيي الأسد الجامعي والباسل لجراحة القلب، كذلك وضع مشفى الشرطة بتصرف وزارة الصحة لمعالجة المصابين بالفيروس".

وشدد الفريق الحكومي على الوزارات والجهات العامة زيادة عمليات التعقيم والتشدد بالتقيد بالتدابير الاحترازية لاسيما ارتداء الكمامات والتباعد المكاني وعدم التراخي في تطبيقها، وطلب من الاتحادات والمنظمات والنقابات التشدد بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والتقليل من الأنشطة غير الضرورية بما يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية لتطويق انتشار الفيروس.

فيما أعلنت وزارة التربية السورية اليوم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل 110 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في المدارس بجميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي.