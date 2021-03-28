مفاجأة في قضية حادث سوهاج: سائق قطار 2011 ترك القيادة لمساعده قبل الحادث

فجرت مصادر مطلعة علي سير التحقيقات الداخلية بهيئة السكك الحديد في قضية تصام القطارين بسوهاج، مفاجأة مدوية، كاشفة لـ"الشروق" أن سائق القطار رقم 2011 الذي اصطدم بالقطار الآخر من الخلف، ويدعي جمال منصور، مازال علي قيد الحياه ولم يصب بأي مكروه، في حين أصيب مساعده، ويدعى أبو الحجاج، بكسر مضاعف في القدم نتيجة إلقاء نفسه لحظة التصادم.

وروت المصادر التفاصيل بأن سائق القطار قام بتسليم نفسه بعد ساعات من وقوع الحادث، واعترف بتفاصيل سيعلن عنها النائب العام فور انتهاء التحقيقات.

وذكر المصدر أن السائق ترك القطار للمساعد لاستكمال الرحلة بحجة اللحاق بموعد.

لكن المساعد لم يتمكن من التعامل مع مفاجأة وجود القطار المميز أمامه فقام بإلقاء نفسه مما سبب له كسرا في القدم وتم التحفظ عليه في أحد المستشفيات.

وذكرت المصادر أن جهاز لاسلكي المراقبه سجل رسالة صوتية تلقاها القطار نصها "يا جمال يا منصور يا جمال يا منصور (السائق الذي ترك القطار) قدامك ١٥٧ اربط (أوقف القطار) هتخبط فيه" لكنه لم يرد ولم يستجب لأنه لم يكن متواجدا ك بالقطار وقت وقوع الحادث.