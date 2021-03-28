CNN: جرب بنفسك قيادة ناقلة لعبور قناة السويس (محاكاة تفاعلية)

وأوضح الموقع، أن "الإبحار عبر قناة السويس عمل معقد يتطلب اتقان مهارات القيادة. جرّب عبور القناة بنفسك من خلال هذه التجربة التفاعلية في أحد أكثر الطرق البحرية ازدحاماً بالعالم".وأشار إلى أن "لمحاكاة مبسّطة وغير علمية مخصصة للأغراض التوضيحية فقط".لخوض التجربة اضغط عبر الرابط..