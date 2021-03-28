 CNN: جرب بنفسك قيادة ناقلة لعبور قناة السويس (محاكاة تفاعلية) - بوابة الشروق
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CNN: جرب بنفسك قيادة ناقلة لعبور قناة السويس (محاكاة تفاعلية)

السفينة الجانحة
السفينة الجانحة

نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 9:51 م | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 9:55 م
نشرت سي إن إن الأمريكية، تجربة تفاعلية للاختبار على قيادة سفينة للعبور بها قناة السويس دون الوقوع في نفس خطأ قائد سفينة إيفرجيفن التي جنحت في القناة ولا تزال عالقة هناك منذ الثلاثاء الماضي.
وأوضح الموقع، أن "الإبحار عبر قناة السويس عمل معقد يتطلب اتقان مهارات القيادة. جرّب عبور القناة بنفسك من خلال هذه التجربة التفاعلية في أحد أكثر الطرق البحرية ازدحاماً بالعالم".
وأشار إلى أن "لمحاكاة مبسّطة وغير علمية مخصصة للأغراض التوضيحية فقط".

لخوض التجربة اضغط عبر الرابط..
https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/

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