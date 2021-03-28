المؤتمر الصحفي لـ (ألمظ وسي عبده) بمسرح البالون

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

عادل عبده: "ألمظ وسي عبده" عرض كلاسيكي ممزوج بالتقنيات الحديثة

شهد مسرح البالون، المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض المسرحي "ألمظ وسي عبده"، والذى أقيم اليوم السبت، وبدأ بالوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا حادث تصادم قطارى الصعيد الذى وقع أمس الجمعة.

وأكدت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، أهمية العرض في تقديمه للتراث والفن الغنائي المصري القديم.

بينما قال الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية إن العرض يعيد تقديم الهوية المصرية بطريقة كلاسيكية ممزوجة بالتقنيات الحديثة.

وأعربت الفنانة مروة ناجي عن سعادتها وخوفها من الوقوف أمام الفنانة القديرة سميحة أيوب، التى كان العمل المشترك معها بمثابة حلم فاق كل توقعاتها.

وأعرب الفنان وائل الفشنى عن سعادته بوجود صورته بجوار صورة القديرة سميحة أيوب على نفس الأفيش، مشيرا إلى أن كواليس العمل كانت ممزوجة بالمحبة والتعاون.

وأقيم المؤتمر بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان مجدي صبحي والفنانة مديحة كامل.

ويتناول العمل السيرة الذاتية لألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده.