رئيس وزراء العراق: لجنة لتطوير مدينة أور الآثرية

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة لتطوير مدينة أور الآثرية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد "أن مجلس الوزراء، قرر استنادًا إلى موافقة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة بإشراف الأمين العام لمجلس الوزراء تتولى بلورة الأفكار والخطط عن مشروع تطوير مدينة (أور) الأثرية، وإعداد الخطط اللازمة لإنجازه، على أن ترفع اللجنة تقريراً نصف شهري مفصلاً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء".

وأوضح البيان أن القرار تضمّن إسناد رئاسة اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتضم في عضويتها، ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحافظة ذي قار، ووزارات الداخلية، والإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والثقافة، والمالية، فضلاً عن الدوائر البلدية والخدمية في محافظة ذي قار.