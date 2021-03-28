 دوقة كامبريدج تنشر مجموعة من الصور حول العالم تجسد العالم في ظل جاحئة كورونا - بوابة الشروق
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دوقة كامبريدج تنشر مجموعة من الصور حول العالم تجسد العالم في ظل جاحئة كورونا

لندن (د ب أ)
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 3:26 م | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 3:27 م

أصدرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون مجموعة من الصور من حول العالم تجسد عاما من إجراءات الاغلاق.

وسيتم التبرع بعائدات بيع كتاب يحمل عنوان "هولد ستيل" لمنظمة مايند للصحة العقلية ومعرض الصور الوطني في لندن.

وكتبت الدوقة في مقدمة الكتاب "من خلال هذا الكتاب أريد أن استخدم قوة الصور لتووفير سجل دائم لما مررنا به، ولتصوير قصص الأشخاص وتوثيق لحظات مهمة للأسر و المجتمعات أثناء فترة كعيشتنا في ظل جائحة كورونا".

واختارت لجنة حكام، تشمل كيت، 100 صورة من أكثر من 31 ألف صورة. وجرى عرض الـ100 صورة المختارة بالفعل في معارض رقمية في أنحاء البلاد.

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