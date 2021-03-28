أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفين" مستمرة، اليوم الأحد، على مدار الساعة من أعمال التكريك نهارا ومناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلائم مع ظروف المد والجزر.

وأضاف ربيع، أن نتائج أعمال التكريك التي تنفذ بالكراكة مشهور إحدى كراكات الهيئة بلغت حتى الآن ٢٧ ألف متر مكعب من الرمال، وعمق بلغ ١٨ مترا، مع مراعاة وقوع انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التي يجري تكريكها، وتتواصل أعمال التكريك لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة لتسهيل عملية تعويمها السفينة بجانب مناورات الشد بواسطة قاطرات الهيئة.

وأوضح ربيع، أن مناورات الشد نفذت بواسطة ١٢ قاطرة تعمل من ٣ إتجاهات مختلفة، إذ تعمل القاطرتين "بركة ١، وعزت عادل" على شد مقدمة السفينة، فيما تجري ٦ قاطرات دفع مؤخر السفينة جنوبًا، و٤ قاطرات أخرى بشد مؤخر السفينة.

وأعلن ربيع، الدفع بالقاطرتين الجديدتين "عبدالحميد يوسف، ومصطفى محمود"؛ للمشاركة في مناورات الشد بعد اكتمال بنائهما في ترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد ٧٠ طنا وانتهاء تجارب البحر والتشغيل؛ للاستفادة من إمكانياتهما التي تواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الوحدات البحرية المعاونة.

والقاطرتين مصنوعتين من شركة فويته الألمانية، والماكينات من شركة دايهاتسو اليابانية، وتتماثلان في المواصفات الفنية، ويبلغ طول كل قاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، بغاطس كلي 5.75 متر، وسرعة 13 عقدة، وتمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية.