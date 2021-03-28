 الأردن يدين استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية بالسعودية - بوابة الشروق
الأحد 28 مارس 2021 8:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

الأردن يدين استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية بالسعودية

علم الأردن
علم الأردن
أ ش أ
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 8:18 م | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 8:18 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة بدون طيار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار.

وشدد الفايز على وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكدا موقف الأردن الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك