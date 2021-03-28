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غدا.. لميس الحديدي تكشف كواليس موكب المومياوات في حلقة خاصة من داخل المتحف المصري

لميس الحديدي
لميس الحديدي

نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 11:08 م

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، تقديم حلقة خاصة تذاع يوم غد الاثنين من المتحف المصري، بمناسبة قرب انطلاق موكب "المومياوات العظيم" والمقرر يوم السبت القادم وتذيعه نحو 400 قناة أجنبية.

وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، اليوم الأحد: "سنتعرف في حلقة الغد على تفاصيل الموكب وتاريخ المومياوات وماذا سيتبقى في متحف التحرير من آثار وتحف مهمة بعد نقل الملكات".

وأكملت: "الحلقة الخاصة سجلناها مع وزير الآثار الدكتور خالد عناني، لنتعرف على الموكب الأهم الذي ترنوا إليه أبصار العالم أجمع".

كما علقت على ما أسمته كوميديا المصريين دائما حتى في ظل الاحزان والمشاكل عبر الربط بين نقل المومياوات وبين الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر بداية من السفينة الجانحة ومرورا بقطاري سوهاج ثم عقار جسر السويس عبر ما أسموه "لعنة الفراعنة"، حيث قالت ساخرة: "مش لازم تبقى لعنة فراعنة ممكن يكون حد ماسك ديل قطة، عامة الأحداث كانت كثيرة لكن ربنا يبعد عننا كل شر".

https://www.facebook.com/watch/?v=298051408608694

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