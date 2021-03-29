عمرو أديب: تغليظ العقوبة فرصة ذهبية للقضاء على ختان الإناث

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تغليظ عقوبة ختان الإناث فرصة ذهبية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، واصفًا الأمر بالعادة المؤلمة.



وأضاف أديب، أثناء تقديم برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد، أن «ختان الإناث عادة تسبب الكثير من العقد النفسية للمرأة المصرية عندما تصبح فتاة»، ذاكرًا أن الدولة تحاول تغليظ عقوبة هذا الأمر؛ لأن القانون القديم غير رادع.



وأوضح أن الدولة شهدت حوادث مأساوية كثيرة من وراء ختان الإناث، متابعًا: «اليوم هناك فرصة عظيمة وذهبية في مواجهة هذا الأمر.. أي حد تسول له نفسه القيام بهذه الجريمة الطبية الاجتماعية هيفكر مليون مرة».



ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث. وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيا.