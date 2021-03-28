واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الـ17 من مبادرة "كلنا واحد"، التي بدأت اعتبارا من 15 مارس الجاري وتستمر لمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كل مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية "استراتيجية، وأساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس ومفروشات، ومستلزمات طبية وقائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق؛ تيسيرا على المواطنين.



يأتي ذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى "خير زمان– هايبر وان– سبينيس- كارفور– أولاد رجب– العابد- عبدالله العثيم– الفرجاني– هايبر الشرق– خير بلدنا– إكسيبشن– الراية– المحلاوي- هايبر الشرقية– هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة- كازيون– أوسكار– أسواق فتح الله"، تصل إلى أكثر من 750 فرعا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.



وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg».



كما تم التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات "القاهرة، والجيزة، والقليوبية"، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع "الغذائية، والصناعية"، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إلى جانب التنسيق مع مسؤولي عدد من الشركات؛ لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة استاد القاهرة الدولي، وذلك خلال فترة المبادرة.



ومن جانبها، تشارك منظومة "أمان"، التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكل المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.



كما تم التنسيق مع كل السلاسل التجارية؛ لاتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.



يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2021 وقرب حلول شهر رمضان المبارك.