تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، بارد على معظم الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

بورسعيد 14 19

الإسكندرية 14 19

شرم الشيخ 16 25

أسوان 14 27

كاترين 07 18

الإسماعيلية 10 21