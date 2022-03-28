حالة من الذعر تنتاب السياح في المكسيك وسط تقارير عن إطلاق النار داخل مطار كانكون

تلقت شرطة ولاية مكسيكو اليوم الاثنين ، تقارير عن إطلاق أعيرة نارية على المبنى رقم 3 بمطار كانكون الدولي، في أحدث سلسلة من أعمال العنف المسلح في منطقة المنتجعات السياحية في مستهل موسم عطلة الربيع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن لوسيوهيرنانديز جوتيريز قائد شرطة ولاية كوينتانارو قوله في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حتى الآن لا توجد تقارير عن إصابات أو فوارغ طلقات رصاص أو علامات رئيسية أخرى تؤكد الحادث ... ولكننا سنواصل التحقق" من الحادث.

وكشفت مقاطع مصورة بالفيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لمسافرين يركضون خارج المبنى وهم يحملون أمتعتهم. وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية أفراد الحرس الوطني وهم يركضون داخل المحطة ويصعدون سلما كهربائيا متحركا.

وجاء الحادث بعد ساعات فقط من مقتل 19 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار منفصل في ولاية ميتشواكان مساء أمس الأحد، في أحدث سلسلة من عمليات القتل الجماعي التي تشنها عصابات المخدرات في جميع أنحاء البلاد.