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مقتل امرأتين سوريتين في هجوم عنيف بالنرويج

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 11:40 م | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 11:40 م

لقيت امرأتان حتفهما اليوم الاثنين، في هجوم عنيف في النرويج.

وعثرت قوات الطوارئ على المرأتين وهما مصابتان بجروح خطيرة في مسكن خاص في مدينة كريستيانساند جنوبي النرويج اليوم الاثنين، ولكنهما توفيتا متأثرتين بجراحهما بعد نقلهما إلى المستشفى بعد ذلك بوقت قصير، حسبما أعلنت الشرطة في منطقة أجدر مساء الاثنين.

وقال ممثل للشرطة إن الضحيتين امرأتان بالغتان.

وأضاف ممثل الشرطة أنه يشتبه في قيام رجل في الخمسينات من العمر بقتل المرأتين في الحادث الذي وقع في حي سوم ، وذلك بعد قيامه بتسليم نفسه للشرطة.

وأوضح أن جميع أطراف الحادث من أصول سورية وأنهم على معرفة ببعضهم البعض.

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