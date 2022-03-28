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السعودية: المواطن الموقوف لدى السلطات الأوكرانية مطلوب من الإنتربول

السعودية
السعودية
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 3:25 م | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 3:25 م

أعلنت السفارة السعودية في أوكرانيا، أن المواطن الموقوف لدى السلطات الأوكرانية، سبق أن صدر بحقه مذكرة توقيف من قبل "الإنتربول" كونه مطلوبا لإحدى الدول.

جاء ذلك ردًا من السفارة على ما تناقلته وسائل الإعلام عن مواطن سعودي موقوف لدى السلطات الأوكرانية وتصريحاته حول وضعه في السجن.

وقالت السفارة عبر موقع «تويتر»: «نتابع عن كثب قضية المواطن السعودي منذ تاريخ القبض عليه في 11- 8- 2021، وذلك من قبل الشرطة الأوكرانية، وقامت بتوكيل محامي للدفاع عنه، وتأمين كل احتياجاته داخل السجن، والتواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية، لضمان سلامته، وذلك رغم الأحداث التي تمر بها البلاد».

وأضافت: «قضية المواطن السعودي شديدة التعقيد ولها أبعاد أمنية، وسبق أن صدر بحقه مذكرة توقيف من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) كونه مطلوبا لإحدى الدول، وما زال موضوعه لدى الجهات القضائية الأوكرانية».

وأكدت السفارة أنها تقدمت عن طريق وزارة الخارجية الأوكرانية بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية، من أجل إطلاق سراحه، ولا تزال تواصل جهودها في هذا الصدد، لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.

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