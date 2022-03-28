 أوسكار 2022.. أندرو جارفيلد ببدلة نبيتي على السجادة الحمراء - بوابة الشروق
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أوسكار 2022.. أندرو جارفيلد ببدلة نبيتي على السجادة الحمراء

محمد عباس
نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 1:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 1:16 ص

وصل الممثل الأميريكي أندرو جارفيلد، إلى السجادة الحمراء لحفل جوائز أوسكار 2022، الذي سيقام بعد قليل على مسرح «دولبي» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مرتديا بدلة بلون نبيتي.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2022 بدورته الـ94.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

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