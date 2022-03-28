الدراج الكولومبي برنال يستأنف التدريبات بعد نجاته من «حادث مروع»

عاد الدراج الكولومبي إيجان برنال إلى المضمار للمرة الأولى منذ تعرضه لحادث سير هائل في يناير الماضي.

ومكث برنال الفائز بلقب تور دو فرانس في 2019 وجيرو دي إيطاليا في 2021، بعض الوقت في العناية المركزة بعد اصطدامه بحافلة متوقفة على سرعة عالية أثناء التدريب في بلاده كولومبيا في يناير الماضي.

وخضع برنال لعمليات جراحية متعددة بعد تعرضه لإصابة بكسر في إحدى الفقرات وكسر في عظام الفخذ الأيمن وكسر في الركبة اليمنى ، ورض في القفص الصدري وثقب في الرئة بجانب كسور في العديد من الضلوع.

وأكد برنال في وقت سابق عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه كان "هناك فرصة بنسبة 95" أن يتعرض للإعاقة أو أن يتوفى خلال الحادث.

ونشر فريق اينيوس جريناديرز، صورة لبرنال أثناء التدريبات، عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي.

وكتب اينيوس جريناديرز "أكبر حافز كنا نتمنى الحصول عليه، إيجان برنال عاد إلى الدراجة".

وكتب برنال عبر شبكة تويتر "أسعد يوم في حياتي... بعد شهرين و20 عظمة مكسورة، قد عدت ، وأريد المزيد، أراكم على المضمار".