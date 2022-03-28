مصطفى غربال تميمة حظ للكرة المصرية قبل مواجهة السنغال

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تترقب الجماهير المصرية المباراة الحاسمة التي ستجمع منتخبنا الوطني بالسنغال، والتي ستقام غدا الثلاثاء، ضمن حسابات ‘ياب الدور الفاصل لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز أمام السنغال المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة أمام الفراعنة بركلات الترجيح، في البطولة التي اقيمت في الكاميرون.

وتتفائل الجماهير المصرية والأهلاوية بشكل خاص بالجزائري مصطفى غربال، الذي سيدير اللقاء المصيري، حيث أدار الحكم الجزائري 4 مباريات لفريق الأهلي، ونجح في تحقيق الفوز بهم.

وكانت أولهم في عام 2018 بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا حيث نجح الأهلي في الفوز على تاونشيب البوتسواني بثلاثية نظيفة.

وتعد البطولة الأغلى لجماهير الأهلي وكان يديرها غربال أمام الزمالك في نهائي القرن عام 2020، حيث حقق الفريق الأحمر الفوز أمام الزمالك بنتيجة 2-1.

وفي نفس العام فاز الأهلي على نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي بنتيجة 2-0 وتوج باللقب السابع في تاريخه.

وفي دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، فاز الأهلي على سيمبا التنزاني بهدف دون رد.