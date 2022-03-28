محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمراكز المدرجة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها، موجهًا بتسخير الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

وأكد المحافظ، أن هناك تنسيق دائم وتواصل مستمر مع الجهات المعنية، والجهات المنوط بها تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً على توحيد الجهود لسرعة إنجاز الأعمال طبقا لمعايير الجودة ووفقا للجدول الزمني المحدد.

ومن جهتها، تابعت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة، حيث تم المرور على قرى بنى حسن الشروق، وبني موسى وبني عبيد، وتم متابعة أعمال الصرف الصحي والأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة، و المجمع الزراعي والخدمي، وإنشاء وحدة محلية ووحدة تضامن.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على قرى المركز، حيث تم متابعة عدد من الأعمال منها، محطة معالجة الصرف الصحي ومركز شباب العمارية الشرقية، ومتابعة العمل بمحطة الرفع بقرية الحاج قنديل؛ وذلك بهدف التأكد من تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير الفنية وبجودة عالية، بالإضافة لإزالة المعوقات.