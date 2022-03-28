الكرملين: بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية وجها لوجه مهم بحد ذاته

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إن قرار بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية وجهًا لوجه مهم بحد ذاته.

وأضاف في تصريحات أوردته وكالات أنباء روسية رسمية، اليوم الاثنين، أنّ الوفدين الروسي والأوكراني سيتوجهان اليوم إلى إسطنبول لعقد جولة جديدة من المفاوضات.

وأضاف: «احتمال عقد لقاء بين الوفدين اليوم، يبدو صعبا، لكن غدا سيتم استئناف التفاوض بين الوفدين في إسطنبول».

وتابع: «في الوقت الحالي نلتزم بسياستنا المتمثلة في عدم الكشف عن أي تفاصيل حول المفاوضات، لأننا نعتقد أن كشف التفاصيل سيضر بعملية التفاوض».

وأمس اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استضافة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.