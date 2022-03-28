ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، أن القارة سجلت 11 مليونا و475 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و255 ألف وفاة متأثرة بفيروس كورونا وسط تعافي 10 ملايين و650 ألف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.

وأوضح بيان صادر عن "المراكز الأفريقية" بلوغ نسبة التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا 15 في المائة؛ فيما حصل 20 في المائة على جرعة واحدة، و1.2 في المائة جرعة معززة في قارة إفريقيا.

وأشار إلى أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3 في المائة من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 في المائة من النسبة العالمية.

وعن ظهور تحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

وبينت "المراكز الأفريقية" أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة ب 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليون و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق ترصد الفيروس سريع الانتشار، أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الانفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.