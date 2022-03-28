اطلاق  نادي «أب تاون» في مقدمة سلسلة «أندية إعمار»

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية العقارية عن إطلاق نادي أب تاون كأول نادي يتم إطلاقه في سلسلة أندية إعمار، والذي يقدم تجربة استثنائية للملاك عن طريق توفير لهم مرافق راقية تساعدهم على اكتشاف وتنمية مواهبهم، بالإضافة إلى توفير مساحات فاخرة وحديثة لممارسة مختلف الأنشطة الفنية والموسيقية والرياضية.

وقد جاء حفل الافتتاح بطابع رياضي وتم عقده في نادي الجولف بأب تاون كايرو، بحضور مميز من مشاهير الرياضة وممثلي مجتمع الأعمال والشخصيات العامة والإعلاميين، وسكان أب تاون كايرو.

يمثل نادي أب تاون نهجًا مرموقًا للرياضة، لمساعدة السكان على اكتشاف إمكاناتهم وتنمية مواهبهم، بالإضافة إلى ممارسة أنشطتهم المفضلة في مرافق فاخرة مصممة لتحفيز الأداء البدني والمنافسة الودية والتفاعل الاجتماعي. وتضم الأندية مجموعة متنوعة من الرياضات، بالإضافة إنها تمثل منصة رائعة للموسيقيين والفنانين لإطلاق العنان لقدراتهم الحقيقية.

سيوفر نادي أب تاون للمقيمين مستوى فائق الجودة من المرافق والخدمات المتخصصة، مما تجعله وجهة مثالية لكل باحث عن أرقى أنماط الحياة العصرية في قلب القاهرة. في هذا الصدد، تم تصميم النادي ليناسب أرقى الأذواق، مع إضافة لمسة من التميز إلى أشهر الرياضات والأنشطة.

تبلغ مساحة الأرض الإجمالية لنادي أب تاون 62000 متر مربع مخصصة لمجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والفنية، التي تعتبر من الأنشطة اليومية المفضلة مثل التنس وكرة القدم والموسيقى، بجانب الأنشطة ذات الطابع الملكي كالمبارزة ولعبة البولو.

ذلك بالإضافة إلى العديد من المرافق الأخرى المتاحة، بما في ذلك منتجع للاسترخاء ومجموعة متنوعة من المطاعم الرائعة المصممة لساكني أب تاون كايرو.

شمل الحفل تكريم 31 شاب من أبطال الألعاب الرياضية الذين استطاعوا تحقيق الإنجازات على المستوى المحلي والدولي، وكانت عضوية نادي اب تاون الشرفية هي الجائزة المقدمة لهم ليكونوا ضمن أول 13 عضو في النادي، مما يؤكد على رسالة شركة إعمار مصر بأنها تسير نحو خلق مجتمعات رياضية مختلفة كماً ونوعاً، من خلال دعمها الكامل لأبطال مصر الذين رفعوا رايتها عالية في المحافل العالمية والأوليمبية.