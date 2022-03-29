المنتخب السعودي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أستراليا في ختام تصفيات المونديال

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اختتم المنتخب السعودي، اليوم الاثنين، تدريباته تحت قيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينار، استعدادا لمواجهة أستراليا غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، أن المنتخب السعودي خاض تدريباته بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، والذي حرص على تهنئة الفريق بالتأهل لنهائيات المونديال.

وأضاف أن سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي، سلم الأمير عبد العزيز بن تركي، قميصا تذكاريا للمنتخب السعودي.

على صعيد آخر، واصل متعب الحربي، لاعب المنتخب السعودي، تدريباته الخاصة برفقة الجهاز الطبي للفريق.

يجدر بالإشارة، بأن المنتخب السعودي حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 قبل نهاية التصفيات بجولتين وبرصيد 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن المنتخب الياباني المتصدر ، فيما يحتل منتخب أستراليا المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

يذكر أن المجموعة الثانية تضم أيضا منتخبات عمان والصين وفيتنام.