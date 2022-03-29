تاج الدين: شركات الأدوية لم تتأثر من الحرب الأوكرانية ولدينا احتياطي استراتيجي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية حدثت منذ فترة قصيرة وشركات الأدوية لم تتأثر بها حتى اللحظة، موضحا أن الشركات دائما يكون لديها احتياطيات استراتيجية من مواد الأدوية ولديها فترة زمنية كافية تكفي الإنتاج المحلي.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، إلى أن السوق المحلي إذا احتاج أي دواء يتم منع خروجه من مصر حتى بعد ما يكفي استهلاك هذا الدواء محليا.

واستكمل: «مصر تمنع تصدير أي دواء للخارج إذا كان به نقص في السوق المحلي، وفى حالة عدم توفر دواء ما على المواطن الاتصال بمكتب شكاوي الدواء»، مؤكدا أن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من مواد الأدوية.