 رئيس بلدية ماريوبول: حوالي 160 ألف شخص لا يزالون في المدينة من دون تدفئة - بوابة الشروق
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رئيس بلدية ماريوبول: حوالي 160 ألف شخص لا يزالون في المدينة من دون تدفئة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 2:54 م | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 2:54 م

أفاد رئيس بلدية ماريوبول، بأن حوالي 160 ألف شخص لا يزالون في المدينة من دون تدفئة، داعيًّا لإجلاء كامل من تلك المناطق.

جاء ذلك حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، ظهر اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الأوكراني، إنّ القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها، مشيرًا إلى أنهم غير قادرين على التقدم في أي مكان داخل أوكرانيا.

وصرّحت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، بحسب قناة «العربية»، اليوم الاثنين، بأنّ القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها التي تسيطر عليها بالفعل وتحاول خرق دفاعات كييف لكن ليس أمامها فرصة للاستيلاء على العاصمة.

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قالت في وقت سابق اليوم، إن روسيا تحاول اختراق خط الدفاع من الجهة الشمالية الغربية ومن الجهة الشرقية لكييف، إلا أنها أكدت في الوقت عينه أن القوات الأوكرانية مستمرة في ردع الروس بمحيط العاصمة.

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