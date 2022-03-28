 سوريا: ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص - بوابة الشروق
الإثنين 28 مارس 2022 5:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

سوريا: ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص


نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 5:16 م | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 5:16 م
ضبطت الجهات المختصة في مدينة حمص السورية، اليوم الاثنين، كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بالريف الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر في الجهات المختصة في حمص قوله، إنه "تم ضبط أسلحة وذخائر مخبأة تحت الأرض في أحد المنازل بريف حمص الشمالي من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وشملت بنادق آلية ورشاشات بينها (بي كي سي) ودوشكا وذخائر متنوعة" .

وعملت التنظيمات الإرهابية، خلال وجودها بريف حمص الشمالي، على تحويل عدد من المنازل والمدارس والمرافق الخدمية إلى مقرات ومستودعات للأسلحة والذخيرة واتخاذها منطلقًا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك