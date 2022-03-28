سوريا: ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص

ضبطت الجهات المختصة في مدينة حمص السورية، اليوم الاثنين، كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية بالريف الشمالي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر في الجهات المختصة في حمص قوله، إنه "تم ضبط أسلحة وذخائر مخبأة تحت الأرض في أحد المنازل بريف حمص الشمالي من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وشملت بنادق آلية ورشاشات بينها (بي كي سي) ودوشكا وذخائر متنوعة" .



وعملت التنظيمات الإرهابية، خلال وجودها بريف حمص الشمالي، على تحويل عدد من المنازل والمدارس والمرافق الخدمية إلى مقرات ومستودعات للأسلحة والذخيرة واتخاذها منطلقًا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.