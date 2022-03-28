عبّر وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن إدانة بلاده لـ"الهجوم الإرهابي" في إسرائيل، مؤكدًا الوقوف موقف حازم ضد العنف بجميع أشكاله، وذلك عقب هجوم بإطلاق النار في مدينة الخضيرة، أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وإصابة عدد آخر.

وقال خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، عقب اجتماع سداسي بمدينة النقب، الاثنين، إن اجتماع اليوم في النقب يشكل فرصة لازدهار المنطقة وتحقيق طموحات شعبها.

وأضاف أنّ البحرين تستمر في الدعوة للتفاوض على حل يضمن حماية مصالح إسرائيل والفلسطينيين معًا.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تحقيق الأمن المشترك في المنطقة، مجدّدًا التأكيد على دعم المنامة لحل الدولة الفلسطينية المستقلة.