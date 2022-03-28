الاتحاد المصري للتجديف يصدر بياناً بشأن تعديلات لائحة الاتحاد العربي

أصدر الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري، بيانا للرد على التعديلات التي خرجت بها الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة مؤخرا، والخاصة بلائحة النظام الأساسي، وكان من بين القرارات أيضا عدم تقيد منصب الرئيس بالسن طالما كان قادرا على العطاء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة يكون من شأنها محاسبة أي مسؤول يتجاوز أو لا يحترم الاتحاد وقراراته.

وأوضح الاتحاد المصري في بيانه أن مجلس الإدارة، ملتزم بدوره الرائد في اللعبة ودعم أشقاءه العرب، وحرصه على عدم حدوث أي انشقاق.

وأشار الاتحاد إلى أنه يعرب عن دهشته من وجود كادر مصرية لا علاقة لها بالرياضة المصرية أو الاتحاد المصري للتجديف، تفرض وصايتها على الاتحاد العربي وتتعدى على صلاحيات الاتحاد، وتلتف حول إرادة الجمعية العمومية.

وأضاف البيان أن الاتحاد المصري للتجديف يهيب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي إصدار توجيهاته لإيقاف الأعمال التي تقوم بها بعض الشخصيات التي انتهت علاقتها بالرياضة المصرية وتحاول شق الصف العربي من أجل تحقيق مصالح شخصية.