الداخلية: ضبط 122 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 63 ألف حكم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 122 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 63 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 122 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 12 بندقية آلية، و11 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و95 فرد محلي، و604 طلقات مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و171 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 63 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 180 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 35 كيلو مخدرات، و30 متهما ومراقبا هاربا، و19 متهما بالبلطجة، و321 دراجة نارية مخالفة، و27 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من فحص 58 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.