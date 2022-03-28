وزير النقل: 82 شركة مصرية تعمل في مشروع القطار الكهربائي السريع

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن المصريين هم من يقومون على العمل بمشروع القطار الكهربائي السريع، معقبًا: «شغل قوي جدا مصريين بيعملوه».

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: «والله دول مصريين ما معانا حد أجانب، هنسلم الأجانب السكة والمحطات خلصانة، هنقول لهم هاتوا القطر بتاعكو وجروه على السكة جربوه وشغلوه بعد كده»، بحسب قوله.

وأوضح عدد الشركات التي تعمل في مشروع القطار الكهربائي السريع، فهناك 60 شركة تعمل في الجسور، و22 أخرى في المحطات، بإجمالي 82 شركة مصرية، لافتًا إلى أن عدد العاملين في هذا المشروع فقط يبلغ 41 ألف عامل ومهندس وفني على الأقل، وذلك في الخط الأول فقط.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم المشروع إلى شركة أجنبية للتشغيل والإدارة، متابعًا: «لو إحنا كمصريين متعلمناش من الناس دي وقدرنا ندير مرافقنا بنفسنا بعد كده بنفس الأسلوب والكيفية يبقى إحنا اللي نستاهل إن شركاتنا مبتشتغلش والناس بتوعنا مبيشتغلوش ويبقى فيه بطالة».