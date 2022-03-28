 الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الدفاع مسار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل - بوابة الشروق
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الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الدفاع مسار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 مارس 2022 - 2:33 م | آخر تحديث: الإثنين 28 مارس 2022 - 2:33 م

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، عددا من الموضوعات التي تتصل بمسار ترسيم الحدود الجنوبية البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا، حيث بحثا الأوضاع الأمنية في البلاد وحاجات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع خصوصا مؤسسة الجيش والعسكريين.

جدير بالذكر أن رؤساء الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، قد قرروا خلال اجتماع مشترك في 18 مارس الماضي دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفقا لاتفاق ألأطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة.

وتم خلال الاجتماع دراسة الاقتراح الذي سلمه الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما استعرضوا نتائج ما توصلت إليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين.

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